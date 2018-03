Rebeldes venezuelanos rejeitam pedido de Gaviria Os militares rebeldes venezuelanos rejeitaram nesta terça-feira pedido do secretário-geral da OEA, César Gaviria para que saiam da Praça Altamira, na zona leste da capital venezuelana. O líder dos rebelados, general Enrique Medina Gómez, reuniu-se com Gaviria, que tenta mediar o conflito venezuelano. Catorze militares rebelados ocupam a praça há uma semana, exigindo a renúncia do presidente Hugo Chávez. "Gaviria nos pediu para abandonar praça, mas ficaremos ali até encontrarmos uma saída para a crise", insistiu Medina.