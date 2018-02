Rebeldes xiitas libertam mais de 300 prisioneiros no Iêmen

Sob condição de anonimato, autoridades disseram que, após os rebeldes xiitas assumirem o controle da prisão central de Dhale, eles deram o poder aos prisioneiros de escolherem de se juntarem a eles ou permanecer encarcerados.

Os rebeldes xiitas, conhecidos como houthis, têm tentado assumir o controle de Dhale com o intuito de abrir passagem para Áden, um reduto de militantes a favor do presidente Hadi.

A coalizão internacional liderada pela Arábia Saudita e que luta contra os rebeldes continuou a realizar intensos ataques aéreos durante à noite na manhã deste sábado, atingindo campos dos houthis localizados no norte e no leste de Áden. Os ataques aéreos continuaram também no reduto dos houthis em Saada, no norte do país, e em Sanaa.

Em Áden, as milícias leais ao presidente Hadi estão enfrentando uma força combinada de rebeldes houthis alinhados com as forças leais ao ex-presidente deposto Ali Abdullah Saleh.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Desde que os houthis iniciaram sua ofensiva no ano passado, o grupo tomou a capital do Iêmen, Sanaa, e diversas províncias, forçando Hadi a fugir do país. Fonte: Associated Press