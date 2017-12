Rebeldes xiitas tomam delegacia em Najaf Rebeldes xiitas atacaram hoje uma base da polícia iraquiana em Najaf, no primeiro confronto desde o acordo que pôs fim a sangrentos conflitos com as forças norte-americanas, na semana passada. Quatro iraquianos foram mortos, e 13 estão feridos, segundo autoridades. Os militantes leais ao clérigo Muqtada al-Sadr invadiram e tomaram controle da base de Ghari por duas horas. O local foi saqueado, e os veículos, queimados. O governador de Najaf, Adnan al-Zurufi, disse ter enviado um unidade em socorro aos policiais, mas os rebeldes conseguiram detê-la. "Vamos resolver este problema tão logo seja possível. Se necessário, vamos pedir ajuda aos americanos", disse. Os ataques começaram na noite de ontem, contra a base centra da polícia. Segundo policiais e testemunhas, o conflito se deu por conta da tentativa de prisão de alguns suspeitos de roubo. Até agora, não houve participação de tropas norte-americanas. Também hoje, uma milícia islâmica exibiu imagens de quatro turcos seqüestrados no Iraque, exigindo que a Turquia interrompa atividades comerciais no país e retire todos os seus cidadãos do país.