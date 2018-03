Rebelião em prisão paquistanesa termina com 3 juízes mortos Comandos da polícia tomaram de assalto uma prisão de segurança máxima no leste do Paquistão nesta sexta-feira depois que cinco prisioneiros tomaram como reféns cinco juízes visitantes e 50 mulheres detidas. O assalto pôs fim ao drama, mas deixou três juízes mortos. Os comandos foram chamados depois que os amotinados ameaçaram matar os reféns seis horas após tê-los capturado, disse o oficial da polícia Malik Iqbal. Antes, os prisioneiros haviam libertado outros quatro juízes que disseram à polícia que os revoltosos queriam um microônibus, armas e liberdade para deixar a prisão. O incidente ocorreu em uma penitenciária em Sialkot, a 100 km a nordeste de Lahore, capital da província de Punjab. Os juízes foram tomados como reféns quando visitavam a prisão, que está superlotada: detém atualmente 2.700 presos, embora sua lotação máxima seja de 1.800. Iqbal disse ainda que nehuma das mulheres feitas reféns ficou ferida, mas não identificou os amotinados.