Rebelião militar mata chefe do Exército de Guiné-Bissau Soldados que tomaram parte em uma missão de paz da ONU, revoltados pela falta de pagamento de salários, iniciaram um motim e mataram o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e outro alto oficial. Antonio Carneiro Jacinto, porta-voz da chancelaria de Portugal, antiga metrópole colonial de Guiné-Bissau, disse que as tropas revoltosas mataram o general Veríssimo Seabra, chefe do Estado-Maior, e o porta-voz do Exército, tenente-coronel Domingos Barros. O comunicado português diz que os motivos do motim são incertos, mas o primeiro-ministro de Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, disse acreditar que os renegados são soldados que retornaram recentemente de uma missão de paz na Libéria, inconformados com o atraso nos salários. Os informes dão conta de que as tropas voltaram aos quartéis e o país está calmo.