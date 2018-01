Rebelião ou trapaça?

Enquanto se discutia ontem a ação do helicóptero, o tribunal mais importante do país baixou ontem um decreto tirando poderes da procuradora-geral e transferindo-os para o ombudsman do governo, o mais alto funcionário no campo dos direitos humanos, que também apoia Maduro.

Elyangelica González, jornalista venezuelana conhecida pelos contatos no meio militar, disse que a rebelião de Pérez parece ser verdadeira. Segundo ela, militares lhe disseram que o piloto já era suspeito de fazer vazar informações.

Considera, porém, a investida de Pérez “a ação isolada de um homem que vê muitos filmes de guerra e talvez tenha uma ponta de loucura”. Mas nada indica “que tenha sido um show ensaiado”.

Em sua conta de Instagram, o piloto do helicóptero postou uma série de fotos em que posa fazendo o tipo arrojado. Numa delas, com uma mão segura uma pistola e, com a outra, um espelho de maquiagem. Uma coisa ficou clara no episódio: Maduro, com um índice de aprovação em torno de apenas 20%, tem pouca credibilidade entre a população. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ