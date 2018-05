Rebocador italiano retido na Líbia é libertado

O "Asso 22" estava ocupado por militares armados da Líbia desde meados de março, e ficou na maior parte do tempo atracado no porto de Tripoli, capital do país.

A embarcação foi autorizada a partir na noite de ontem e logo fez contato com um navio da marinha italiana que está no Mediterrâneo, como parte das operações da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Líbia, informou a companhia. A tripulação - formada por oito italianos, dois indianos e um ucraniano - foi visitada a bordo por médicos italianos e estava em boas condições. Autoridades da Itália disseram que os tripulantes foram autorizados a ligar para suas famílias durante o tempo em que ficaram retidos.

O Ministério de Relações Exteriores da Itália expressou satisfação, sem fornecer qualquer detalhe sobre como a soltura foi conseguida.

Não estava claro se a captura do "Asso 22" fez parte da retaliação líbia pela participação italiana nas operações da Otan na Líbia. A Itália, ex-governante colonial do país árabe, permitiu o uso de suas bases por aeronaves da coalização e também ofereceu seus próprios jatos para uso nas missões. As informações são da Associated Press.