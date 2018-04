Recado do mundo ao Tio Sam: precisamos de você fortalecido É muito útil visitar a Ásia para se lembrar da posição ocupada pelos EUA no mundo. Apesar de toda teoria sobre o inevitável declínio americano, os olhares do mundo não estão voltados agora para Tóquio, Pequim, Bruxelas, Moscou - nem para outros pretendentes ao cinturão dos pesos pesados mundiais. Todos se voltam para Washington em busca de uma saída que tire o mundo da atual crise econômica. Nos últimos 50 anos, em nenhum momento nós nos sentimos mais enfraquecidos e em nenhum momento o mundo nos considerou tão importantes. Desde o fim da Guerra Fria, líderes e intelectuais de todo o mundo com frequência queixaram-se de um poder americano excessivo. Mas hoje a maioria reconhece que apenas os EUA revitalizados terão o poder de evitar que a economia global entre em depressão. Sempre foi fácil queixar-se do excesso de poder americano, desde que não tivéssemos de viver num mundo onde o poder americano fosse insuficiente. A alternativa a um mundo dominado pelos EUA não é um mundo dominado por outro país melhor, mas um mundo sem líder. Rússia e China não têm a disposição nem os meios de fornecer bens públicos globais. A União Europeia está tão dividida que não consegue aprovar um pacote eficaz. Assim, apesar de a crise ter começado em território americano, as pessoas ainda assim tenham buscado refúgio no dólar - no caso, refiro-me à desvalorização da moeda sul-coreana. "Nenhum outro país pode assumir o lugar dos EUA", comentou um funcionário do governo sul-coreano. "Os EUA ainda são o número 1 do ponto de vista militar, econômico e na promoção dos direitos humanos. Nunca tivemos um mundo tão unipolar quanto agora." Sim, muitos asiáticos se ressentem do fato de os americanos terem lhes repreendido por causa da crise bancária dos anos 90, sendo que agora cometemos muitos daqueles mesmos erros. Mas a satisfação com a dor alheia não durou muito tempo. Os grandes países comerciantes, como a Coreia do Sul, estão é preocupados com a possibilidade de os EUA sucumbirem ao protecionismo, o que prejudicaria o sistema global. "Sem a liderança americana, não há liderança", disse Lee Hong-koo, ex-embaixador sul-coreano em Washington. "Os americanos precisam perceber quantas esperanças outros povos estão depositando sobre seus ombros." E este é apenas o aspecto econômico. O primeiro grande teste de Obama na área da segurança pode acontecer na Ásia - e em breve. A Coreia do Norte está mais insana do que nunca; tornou-se ainda mais miserável por causa da crise e da decisão do governo sul-coreano de interromper o envio de ajuda ao país. Agora o norte está ameaçando testar um dos seus mísseis de longo alcance Taepodong-2, que pode ter capacidade de atingir o Havaí, o Alasca ou além. A Coreia do Norte tentou realizar um teste semelhante em 2006, mas o foguete explodiu 40 segundos após o lançamento. Se o norte de fato testar novamente um míssil balístico intercontinental, as forças americanas terão de considerar a possibilidade de explodi-lo na plataforma de lançamento ou de derrubá-lo dos céus. Nunca deveríamos ter permitido que a Coreia do Norte obtivesse uma ogiva nuclear; certamente não queremos que o país teste um míssil de longo alcance capaz de trazer tal ogiva até nossas praias, ou qualquer outro lugar. Mais introspectivos do que nunca, mais solicitados do que nunca: assim são os EUA de hoje. Este momento evoca a argumentação exposta pelo especialista em política externa Michael Mandelbaum, da Universidade Johns Hopkins, no seu livro The Case for Goliath (Em Defesa de Golias, tradução livre). Ao tratar da maneira como outros países enxergam o papel proeminente desempenhado pelos Estados Unidos no mundo, ele escreveu: "Seja qual for a duração da existência desse papel, três coisas podem ser ditas com segurança: eles não pagarão para tê-lo; eles continuarão a criticá-lo; eles sentirão falta deste poderio quanto ele tiver desaparecido." * Thomas Friedman é colunista do ?New York Times?