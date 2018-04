Recado em garrafa tem resposta no Facebook

Em 1977, Olivier Vandewalle largou uma garrafa com uma mensagem no sul da costa britânica. Nela, contava que tinha 14 anos, era belga e estava a caminho dos Açores em um barco de 18 metros chamado Tamaris, com os pais. A resposta veio 33 anos depois, pelo Facebook. "Só quando ela disse o nome do barco lembrei da garrafa", explica Vandewalle. "Ela" é Lorraine Yates, que achou o recado em Swanage, no sul da Grã-Bretanha. Com os dados da carta, encontrou "o garoto" na rede de relacionamentos.

CNN

Pai de "O Senhor dos Anéis" torna-se sir

Além de ganhador do Oscar, o diretor da trilogia O Senhor dos Anéis, Peter Jackson, agora também é um Cavaleiro da Coroa Britânica. Ele recebeu a comenda em sua terra natal e locação preferida, a Nova Zelândia. O título de sir é concedido pela rainha Elizabeth II, chefe de Estado do país.

THE NEW YORK TIMES

Austrália quer maços de cigarros em branco

A Austrália quer se tornar o primeiro país a banir qualquer tipo de imagens, cores e logomarcas em maços de cigarros. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas contra o tabagismo reveladas ontem pelo governo, entre elas, restrições de propaganda na internet e o aumento do imposto sobre o tabaco.

CNN

Americanas poderão pilotar submarinos

Desde 1994, os EUA têm mulheres na Marinha - são 52 mil, 15% do total. A partir de 2011, elas vão tripular submarinos. O comando atribui a demora para deixá-las submergir à necessidade de adaptar as máquinas à privacidade feminina. Primeiro serão usados submarinos maiores, mais fáceis de modificar.