Recall de brinquedos faz empresário se suicidar na China

O chefe de uma fábrica de brinquedos chinesa envolvida em um recall da Mattel enforcou-se, informou nesta segunda-feira, 13, a imprensa local. Os produtos da fábrica continham níveis excessivos de chumbo, substância que foi ligada a problemas de saúde em crianças, incluindo danos cerebrais. Zhang Shuhong, empresário de Hong Kong na faixa dos 50 anos e à frente da Lida Toy Company, foi encontrado morto na oficina da fábrica no sábado, segundo um diário semi-oficial. Cerca de 1,5 milhão de brinquedos infantis feitos pela Lida Toy, contratada pela unidade Fisher-Price da Mattel, sofreram recall em diversos países na semana passada. Segundo nota divulgada pela empresa no Brasil, os produtos vendidos no país não pertencem aos lotes em questão. O caso dos brinquedos foi o mais recente relacionado à segurança de produtos fabricados na China. A agência de controle de qualidade chinesa proibiu a Lida de exportar, mas a companhia não estava disponível para comentar o caso.