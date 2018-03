Receita de lasanha mais antiga é inglesa, diz pesquisador Pesquisadores britânicos dizem ter descoberto uma receita de lasanha que data do século XIV, muito antes da cozinha italiana criar o prato, feito de camadas de massa cobertas com queijo. ?Esta é a mais antiga receita de um prato à base de lasanha?, diz David Crompton, um dos pesquisadores. ?A versão italiana tem tomates, que só foram descobertos duzentos anos depois, no Novo Mundo?. Crompton não afirma que a lasanha é uma invenção inglesa, e outros historiadores crêem que a história do prato é muito mais antiga. Cromptron e outros estão organizando um festival medieval para o Castelo Berkeley, e descobriu a receita de ?loseyns? em "The Forme of Cury", livro encomendado pelo Rei Ricardo II em 1390 e considerado um dos manuais culinários mais antigos do mundo. O livro encontra-se no Museu Britânico. ?Preparamos a lasanha medieval ontem, e ela ficou deliciosa, embora estranhamente doce e picante?, disse Crompton. Entre os ingredientes há canela e açafrão, incomuns das lasanhas contemporâneas. A receita manda fazer uma massa de "panedemayn?, substância ainda não identificada. Ela deve ser bem fina e cozida com queijo gratinado e pó doce. Previsivelmente, os italianos não estão impressionados. ?O que quer que esse prato antigo seja chamado, isso não é a lasanha que fazemos?, diz o Daily Telegaph, citando um porta-voz da Embaixada Italiana.