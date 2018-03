Receita federal da Venezuela fecha 115 McDonald's A receita federal da Venezuela, a Seniat, ordenou o fechamento de todos os 115 restaurantes da rede norte-americana de fast-food McDonald''s no país por 48 horas, por causa de irregularidades contábeis, informou o órgão. A Seniat informou que fechou os restaurantes da McDonald''s após detectar violações no recolhimento de taxas, porém, não informou quanto a rede de restaurantes deve. Em fevereiro de 2005, funcionários da Seniat ordenaram um fechamento semelhante de todas as redes de fast-food no país. Na época, a Seniat acusou o McDonald''s de evasão fiscal. Sob o governo do presidente Hugo Chávez, a receita venezuelana ficou conhecida por suas táticas agressivas, como fechamento temporário de empresas tanto locais quanto transnacionais. Funcionários do McDonald''s não foram encontrados imediatamente para comentar a ação. As informações são da Dow Jones.