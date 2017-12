Recém-demitido ganha milhões na loteria Um homem demitido de seu trabalho pela manhã foi informado horas mais tarde que havia vencido o grande prêmio da loteria australiana, acumulado nesta semana em cerca de US$ 4,5 milhões. Por meio de um comunicado, o homem, que não foi identificado, afirmou nesta sexta-feira que havia ficado triste com sua demissão e a de outros 99 companheiros, mas que a boa notícia salvou o dia. "Não pude acreditar. Minha mulher sabia que eu tinha sido demitido, e ela estava muito preocupada, então isso realmente vai alegrá-la", afirmou ele. O homem apostou em uma casa lotérica de Hobart, capital da ilha-Estado da Tasmânia. A empresa em que o sorteado trabalhava, a Incat, fabricante de catamarãs, foi forçada a demitir um quinto de seus empregados devido à queda nas vendas mundiais do produto.