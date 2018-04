Recém-eleito, Piñera tenta atrair centro no Chile Um dia após vencer as eleições, a direita chilena delineava ontem suas estratégias para superar o que prometem ser os principais desafios do início de seu governo: a transição de poder, a ausência de maioria no Congresso e a necessidade de conciliar os setores duros e moderados de sua própria coalizão.