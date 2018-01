Recém-inaugurada, a fonte de Diana sofre inundação A fonte em tributo à memória da princesa Diana ficou inundada hoje, um dia depois de ter sido inaugurada pela rainha Elizabeth II no Hyde Park, em Londres. A causa do trasbordamento foi as fortes chuvas que caem sobre a capital inglesa. Diante da previsão de mais água para os próximos dias, o porta-voz do Serviço de Parques Reais, Theo Moore, disse que será instalado um novo sistema de drenagem para que a fonte funcione sem problemas. Segundo ele, durante as chuvas que se precipitaram ontem, as bombas de drenagem funcionaram muito lentamente, prejudicadas também pela queda das folhas das árvores, abaladas por ventos de até 112 quilômetros por hora. Na inauguração da fonte, que custou o equivalente a R$ 20 milhões, estiveram presentes, além da rainha, o príncipe Charles seus filhos William e Henry, e o irmão da princesa, o conde Spencer.