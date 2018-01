Recém-nascido morre após terremoto no Peru Um bebê de apenas um mês morreu no sábado, depois que um terremoto de magnitude de 5,5 graus atingiu o sul do Peru. O recém-nascido estava dormindo quando as paredes do quarto onde dormia desabaram, em razão do tremor. Várias casas ficaram destruídas e oito pessoas ficaram feridas. O epicentro do terremoto foi registrado na cidade de Ocona, 620 quilômetros ao sul da capital peruana, Lima, informou o Instituo de Geofísica do Peru. Duas semanas atrás, um tremor de 8,1 graus de magnitude atingiu o Peru e deixou 75 pessoas mortas.