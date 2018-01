Recifes artificiais vão proteger as praias de Cancún As autoridades mexicanas vão criar recifes artificiais para proteger as praias de Cancún, no Caribe, e evitar que sejam devastadas por outro furacão como o Wilma, que atingiu o país em outubro, informaram fontes oficiais. O governador do Estado de Quintana Roo, Félix González, explicou que estão sendo estudadas várias opções para formar diques ao longo da costa. Estruturas de concreto que permitiriam que a areia se acumulasse nas áreas de praias, sem ser arrastada mar adentro. O estudo deve ficar pronto em duas semanas e os trabalhos começariam dentro de dois meses, disse o governador. A recuperação das praias de Cancún depois do furacão Wilma custou 217 milhões de pesos (US$ 19 milhões). Foram colocados 2,7 milhões de metros cúbicos de areia numa faixa de 11,6 quilômetros de extensão e 37 metros de largura ao longo da costa.