Reciprocidade: americanos passam por pente fino em SP Todos os cidadãos de origem norte-americana que desembarcam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, passam a partir de hoje pelo novo sistema de identificação adotado pela Polícia Federal, em cumprimento a ordem judicial encaminhada ao órgão pelo juiz Julier Sebastião da Silva, da 1ª Vara Federal de Mato Grosso. A medida consiste em agir de forma recíproca ao que vem sendo empregado nos Estados Unidos na recepção aos brasileiros, segundo informações da Agência Brasil. Ou seja, os passageiros têm de se deixar fotografar e ainda são colhidas as impressões digitais deles. De acordo com a Polícia Federal , 230 norte-americanos já passaram pelo terminal do aeroporto em Guarulhos. A reação inicial dos passageiros, ainda segundo a PF, é de contrariedade, mas os policiais explicam que brasileiros também estão sendo submetidos a essas regras em território norte-americano.(