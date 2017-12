Recomeça discussão sobre programa nuclear norte-coreano Diplomatas dos EUA, da Coréia do Norte e de quatro outros países retomam os esforços para convencer o regime norte-coreano a abandonar o desenvolvimento de armas atômicas. A China, que atua como anfitriã do encontro, avisa que não se devem esperar grandes avanços. A reunião, de dois dias, tem o objetivo de definir a pauta de uma terceira cúpula marcada para quarta-feira, juntamente com os demais participantes ? Coréia do Sul, Rússia e Japão. Esta será a terceira tentativa do grupo de seis países para pôr fim à disputa iniciada em 2002, quando Washington acusou Pyongyang de tentar criar armas nucleares, violando um acordo firmado em 1994.