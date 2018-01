Recomeçam buscas de corpos no rio Arkansas Pelo menos doze pessoas podem ter morrido no acidente ocorrido ontem numa ponte sobre o rio Arkansas, em Oklahoma (EUA), disseram hoje autoridades locais. Uma barca se chocou contra os pilares de sustentação da ponte, provocando a queda de nove carros e sete caminhões no rio Arkansas. As equipes de busca já resgataram três corpos do rio no trecho da ponte que desabou e faz parte da Rodovia Interestadual 40, a rodovia de maior movimento de Oklahoma. Dois carros e três corpos já foram resgatados, mas oficiais esperam que até 12 corpos sejam retirados das águas. Pelo menos cinco pessoas foram levadas feridas para os hospitais da região. Os trabalhos das equipes de busca demoraram algumas horas para começar, pois foi preciso estabilizar a ponte, que corria o risco de cair por completo. A forte correnteza e a escuridão interromperam ontem os trabalhos de busca, que só foram retomados na manhã de hoje.