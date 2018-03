Recomeçam combates no campo de Nahr al-Bared

Os combates entre o Exército libanês e os combatentes sunitas do grupo Fatah al-Islam recomeçaram nesta quinta-feira, 21, no acampamento de refugiados palestinos de Nahr al-Bared, junto à cidade de Trípoli, no norte do Líbano. Segundo as imagens da TV libanesa, os confrontos se concentram na zona sul do acampamento, onde está entrincheirado um número desconhecido de "jihadistas". A volta dos combates coincidiu com a decisão da Síria de fechar a passagem fronteiriça de Qaa Yusif, sem dar explicações. Os choques entre o Fatah al-Islam e o Exército libanês começaram em 20 de maio. A luta recomeçou durante a noite, após uma certa calma ao longo da quarta-feira. As emissoras de rádio libanesas informaram que o Exército rejeitou o plano de paz dos mediadores palestinos, porque não inclui a entrega dos culpados do assassinato de cerca de 20 soldados, no incidente que desencadeou o conflito.