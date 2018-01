Recompensa por bin Laden aumenta para US$ 50 milhões A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por unanimidade nesta quinta-feira (18) o aumento para R$ 50 milhões da recompensa por informações que levem à captura do líder extremista Osama bin Laden. O projeto, aprovado por 414 votos a zero, será agora enviado ao Senado americano. A medida está incluída em um projeto de lei mais amplo que expande as recompensas oferecidas pelo Departamento de Estado dos EUA em sua busca por supostos terroristas. O objetivo é oferecer dinheiro e outros benefícios para incentivar as pessoas que ajudarem a localizar traficantes de drogas que financiam "atividades terroristas". A deputada Kathryn Harris, um republicana da Flórida, disse que o projeto de lei reconhece a crescente relação entre o narcotráfico e o financiamento e apoio a "atividades terroristas". O projeto também emenda uma lei de 1956 para elevar de US$ 5 milhões para US$ 25 milhões as recompensas máximas pela captura de "terroristas" e "narcoterroristas". A lei dá flexibilidade ao Departamento de Estado para presentear as pessoas beneficiadas com veículos e outros bens e permite que a chancelaria americana explore formas de divulgar seus programas de recompensa. Até hoje, a maior recompensa já paga pelos EUA teve como destinatário o homem que indicou às forças americanas no Iraque onde estavam os dois filhos de Saddam Hussein, resultando em um ataque militar que culminou na morte de ambos. O delator recebeu R$ 30 milhões, sendo US$ 15 milhões por cada filho. A recompensa por Saddam Hussein era de US$ 25 milhões, mas é improvável que seja necessário gastar essa quantia porque ele foi localizado pelo Exército dos EUA. Já a recompensa por Bin Laden foi elevada de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões.