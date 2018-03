Reconstrução após tremor impulsionará PIB chinês O forte terremoto que atingiu a China no mês passado vai impulsionar o crescimento do PIB em 0,3 pontos percentuais líquidos em 2008, pois os esforços de reconstrução exigem que a produção aumente, disse um instituto do governo na quarta-feira. As perdas econômicas do terremoto de 12 de maio, que matou mais de 70 mil pessoas, podem totalizar de 400 bilhões de iuans (58 bilhões de dólares) a 500 bilhões de iuans, de acordo com o Centro de Informação do Estado, órgão de pesquisa da maior agência de planejamento do governo. "O tremor deve desacelerar o crescimento do PIB deste ano em 0,1 ponto percentual. Mas a reconstrução vai fazer com que suba 0,4 ponto percentual", disse uma pesquisa publicada pelo China Securities Diary. "Então, ao todo, a taxa de crescimento vai subir 0,3 ponto percentual", acrescentou. Em 2007, o PIB da China expandiu-se 11,9 por cento. O instituto disse que o desastre não muda os fundamentos econômicos da China. Mas afirmou que o tremor poderia aumentar a pressão sobre o governo para que controle os preços, além de diminuir o abastecimento dos trabalhadores migrantes. A inflação anual ao consumidor baixou para 7,7 por cento em maio, depois de um recorde de 12 anos, 8,7 por cento, registrado em fevereiro. Mas economistas ainda temem que a pressão dos preços ainda seja crescente. Com o maior custo da mão de obra e os rumores de que a China vá liberalizar os preços de energia doméstica, agora que o petróleo está na casa dos 130 dólares por barril, os produtores estão pressionados para repassar seus custos ao consumidor, disse o economista-chefe do instituto, Zhu Baoliang. Em artigo separado publicado no mesmo jornal, Zhu sugeriu que o Banco Central do país contenha a inflação através da acleração da valorização do iuan, o que tornaria as importações mais baratas. (Por Eadie Chen)