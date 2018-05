Reconstrução custará US$ 220 milhões O ministro da Economia do Peru, Luis Carranza, afirmou ontem que a reconstrução das regiões atingidas pelo terremoto do dia 15 no sul do país vai custar cerca de US$ 220 milhões. De acordo com o ministro, essa cifra será destinada para os setores danificados de moradia, energia, transporte, educação e saúde. Anteriormente, as estimativas de reconstrução haviam ficado em torno de US$ 400 milhões.