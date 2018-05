Reconstrução de cidades japonesas pode demorar uma década

"Os primeiros três anos seriam necessários para as tarefas como reconstrução de estradas e a construção de moradias temporárias", disse Jun Iio, do Conselho para o Planejamento da Reconstrução do Japão, formada depois do terremoto para assessorar o governo nos esforços de reconstrução.

Iio, um cientista político, disse a jornalistas que outros quatro anos seriam necessários para reconstruir pequenas cidades, e levaria ainda mais tempo para a recuperação total.

"Temos de lembrar que a área afetada pelo desastre é muito maior que Kobe", afirmou Iio, referindo-se à cidade japonesa que foi destruída por um forte terremoto em 1995.

Segundo o conselho, o terremoto e tsunami de 11 de março, que deixaram uma vasta região do nordeste japonês em ruínas, matou ao menos 13 mil pessoas, e deixou cerca de 130 mil pessoas em abrigos, com prejuízo estimado de 300 bilhões de dólares. Para o órgão, o desastre mostrou as limitações do governo centralizado. O conselho pediu maior autonomia regional.

O conselho também disse que a reconstrução deve transcender as divisões políticas do país, onde um equilíbrio político frágil que se estabeleceu após o desastre já desmoronou.

Na sexta-feira, o gabinete japonês aprovou mais de 50 bilhões de dólares em gastos para a reconstrução pós-terremoto.

Os próximos pacotes devem incluir uma mistura de impostos e empréstimos do mercado financeiro, o que poderiam pesar sobre a economia endividada do Japão.

(Reportagem de Shinichi Saoshiro)