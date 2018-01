Reconstrução do Iraque está aberta a todos países, diz ONU A Organização das Naçôes Unidas (ONU) garantiu que seus contratos para a reconstrução do Iraque serão abertos a todos os países. Em uma entrevista coletiva realizada em Genebra, o diretor do Programa da ONU para o Desenvolvimento, Malloch Brown, afirmou que qualquer governo, " inclusive o do Brasil", poderá tentar ganhar os contratos para efetuar os serviços no Iraque que serão conduzidos pela organizaçâo internacional. A declaração da ONU foi uma resposta à recente informação de que os Estados Unidos apenas permitiriam que seus aliados na guerra contra Saddam Hussein concorressem aos contratos para a reconstrução do país. A medida deixou a União Européia (UE) enfurecida e, em Bruxelas, está em estudo a possibilidade de levar o caso aos tribunais da Organização Mundial do Comércio (OMC) por violação dos acordos de prestação de serviços.