Reconstrução do Iraque gera queixas em Berlim O presidente da Câmara baixa da Alemanha, Wolfgang Thierse, advertiu hoje que os EUA não devem excluir das obras de reconstrução de um Iraque pós-Saddam as empresas da Alemanha, França e Rússia, os países europeus que mais se opuseram à guerra. "Quem se comporta assim diz publicamente que esta guerra é sua propriedade e isso significa que o que nascerá depois no Iraque será uma colônia", afirmou Thierse. Na quinta-feira, a Câmara de Representantes dos EUA aprovou uma emenda orçamentária destinando uma quantia extra de US$ 80 bilhões para financiar a guerra e a reconstrução do Iraque, mas excluiu a participação de empresas alemãs, francesas, russas e sírias em contratos financiados pelos EUA. Veja o especial :