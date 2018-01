Reconstrução do Iraque será destaque em Atenas O Conselho europeu de chefes de Estado e de governo, que acontece hoje e amanhã em Atenas (Grécia), deve ter boa parte de suas discussões centrada na questão iraquiana, enquanto seu objetivo é a assinatura do tratado de adesão à União Européia pelos dez novos membros, um dia histórico para a Europa. Se o papel da ONU será "vital", como defendem os Estados Unidos, ou "central", como querem os países europeus opositores à guerra, será o centro do debate, onde a nova UE tentará encontrar um consenso sobre a reconstrução do Iraque e qual será o papel a desempenhar pelas organizações internacionais. França e Alemanha puxam a corda para o papel central da ONU. O primeiro ministro britânico, Tony Blair, chega a Atenas para fazer a força contrária. Na última Cúpula, em Bruxelas, realizada no mesmo dia em que foi deflagrada a guerra, Blair saiu dizendo que "muita gente mudaria de opinião", em referência aos temores de Chirac e Schroeder de que um conflito no Oriente Médio pudesse ser a faísca para incendiar uma região, reconhecidamente, instável. Assim, tendo confirmado a guerra rápida, Blair já declarou que George W. Bush teria feito uma concessão ao reconhecer que a ONU desempenhará uma papel "vital". Outro ponto que indica uma possível nova divisão entre os quinze é a falta de consenso, resultado da reunião preliminar dos ministros europeus de relações exteriores no começo desta semana, em Atenas. O único fato que aponta para uma provável reviravolta da situação atual da fratura européia foram as declarações do ministro francês, Dominique de Villepin, na última segunda-feira: "sejamos pragmáticos, partamos da realidade do problema (...) e veremos rápido que cada um poderá encontrar seu lugar" no processo de reconstrução. Veja o especial: