Reconstrução do World Trade Center recebe seis propostas A agência responsável pela reconstrução do World Trade Center anunciou nesta terça-feira que seis propostas de reocupação do espaço foram apresentadas, todas incluindo a construção de prédios de escritórios e um memorial - mas nenhuma delas com prédios de 110 andares. As propostas sugerem a reocupação da área de 1 milhão de metros quadrados dividindo o espaço com blocos de edifícios - nenhum deles tão alto quanto as torres gêmeas destruídas em 11 de setembro - e um centro de transporte público. Ainda prevêem áreas para comércio e hotelaria. "As seis propostas não têm forma final. Cada uma delas está representa por um conjunto de idéias que podem ser misturadas combinadas e reconstruídas com base nas preferências do público", disse John Whitehead, presidente da agência estatal Lower Manhattan Development Corporation (LMDC), em uma conferência nesta terça-feira. Referindo-se à construção de um memorial no lugar, Whitehead disse que "não é preciso haver pressa". Ele disse que haverá uma concorrência internacional da qual poderão participar profissionais e amadores. As propostas, apresentadas pela corporação de desenvolvimento da obra e pelas autoridades portuárias de Nova York e de New Jersey, que controlam a área, serão expostas por algumas semanas na Baixa Manhattan e no site da LMDC (http://www.renewnyc.com) na Internet, disse Whitehead.