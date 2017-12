Reconstrução em Java começa nos próximos dias As autoridades indonésias encerraram a fase de emergência inicial e informaram que a reconstrução das áreas afetadas pelo terremoto em Java começará em uma semana. "Finalizamos a remoção dos corpos. Podemos dizer que a fase de emergência terminou", disse o secretário provincial de Yogyakarta, Bambang Susanto Priyohadi. O secretário informou que a região castigada pelo tremor de sábado passado entra agora numa fase de transição. A prioridade, segundo ele, é cuidar dos feridos e garantir a distribuição de comida, água potável e abrigo às vítimas. Priyohadi disse que a reconstrução começará em uma ou duas semanas. A decisão já havia sido anunciada na quinta-feira pelo vice-presidente do governo, Yousef Kalla. "Do ponto de vista sanitário há relativamente poucos problemas. Há muitos médicos e os materiais e remédios são suficientes. A distribuição de comida já funciona de maneira eficiente", avaliou Kalla. Pelo menos 6.234 pessoas morreram e mais de 20 mil foram feridas depois do terremoto de 6,2 graus que atingiu a região central da ilha de Java, segundo os últimos números disponíveis.