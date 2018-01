Reconstruir o Iraque é tarefa da ONU, diz historiador Apesar de as autoridades anglo-americanas ainda não terem declarado o fim formal da guerra ao Iraque, o conflito armado está praticamente encerrado e o foco das discussões volta-se agora para a reconstrução do país devastado por mais de duas décadas de sucessivas guerras. A maior parte do debate gira em torno de qual será o papel da Organização das Nações Unidas (ONU) na tarefa de reconstrução do Iraque, questão que já criava polêmica antes mesmo do início da guerra. Enquanto a maior parte da comunidade internacional sugere a centralização dos esforços no âmbito da entidade, os Estados Unidos, principais patrocinadores da guerra, buscam formas de beneficiar empresas americanas e de países aliados e falam sobre a concessão de um "papel vital" à ONU, mas sem entrar em detalhes sobre a abrangência de tal participação. O problema é que a discussão prossegue sem que se encontre uma solução imediata para o caos instalado nas principais cidades iraquianas após a queda do regime de Saddam Hussein e o conseqüente vazio de poder. Os sucessivos saques não se limitaram ao comércio e aos prédios públicos do Iraque. Nem mesmo o importante Museu Arqueológico de Bagdá foi poupado. Mais de 170.000 relíquias foram furtadas. A Biblioteca Nacional ? uma das mais ricas do Oriente Médio ? foi incendiada. Mesmo assim, os militares americanos garantem que a situação, aos poucos, volta ao controle. "A situação no Iraque é dramática e trágica ao extremo. O povo sofreu com sucessivas guerras e a ditadura de Saddam Hussein. Com a guerra, toda a infra-estrutura iraquiana veio abaixo. O leite já foi derramado. Afirmar que tudo está sob controle é uma ironia cruel. Seria um controle sobre o caos. É como se os aliados estivessem oferecendo band-aid para recuperar um corpo mutilado", compara Átila Roque, coordenador de políticas públicas e globalização da organização não-governamental Ibase. Na opinião do especialista, a tarefa de reconstrução do país precisa passar urgentemente para as mãos da ONU porque os Estados Unidos são incapazes de executá-la sozinhos. "Uma tarefa dessa ordem precisa estar nas mãos de uma coalizão mais ampla. Quanto mais cedo isso for feito, melhor." Porém, apesar de o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Tony Blair, ter manifestado publicamente a necessidade de inserção da ONU na tarefa de reconstrução do Iraque, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que teve em Blair seu principal aliado, insiste na limitação da autoridade concedida à entidade. De acordo com Roque, o caos instalado após a queda do regime era previsível. "Uma estratégia deveria ter sido previamente elaborada para que não ocorressem os saques e os hospitais pudessem continuar funcionando. Por esses e outros motivos, Estados Unidos e Grã-Bretanha precisam mais do que nunca do apoio da comunidade internacional. Os Estados Unidos deveriam reconhecer que não podem reconstruir o Iraque sozinhos." Na opinião de Átila Roque, as Convenções de Genebra foram violadas. "Elas determinam que forças invasoras precisam fornecer assistência humanitária imediata à população civil do território ocupado. No entanto, os militares só colocaram guarda na porta das refinarias. O museu de Bagdá, por exemplo, foi devastado", analisa o especialista em políticas públicas. Em meio aos debates sobre a reconstrução, muito se fala no enfraquecimento da ONU por não ter conseguido evitar a guerra e na necessidade de reformas na instituição. Apesar disso, Roque acredita que, em vez de enfraquecida, as Nações Unidas saíram fortalecidas da situação, comparando-se com o período anterior à guerra. "A deflagração da guerra contra o Iraque fortaleceu a ONU. Há várias formas de observar esse suposto enfraquecimento. Eu não trabalharia com a idéia de falência da ONU. Creio que ela se fortaleceu, ao contrário do que dizem. A ONU somente se recusou a autorizar a guerra. Pela primeira vez, ela levou até o final uma posição contrária à dos Estados Unidos numa questão de tanta importância." "É claro que houve um desrespeito violento e sem precedentes à ONU. Qualquer ação precisa passar pela instituição para ter um pingo de legitimidade. Por esses motivos, acredito que ela tem hoje mais autoridade moral do que antes da guerra." Segundo o historiador, "a década de 90 alimentou a ilusão de que seria possível reformar os organismos internacionais de modo que eles fossem mais eficientes. Essas reformas caminhavam de maneira acelerada na questão da economia. A eleição do Bush é um desses acidentes históricos que nos joga para pelo menos 20 anos atrás." Como motivos para embasar sua tese, Roque cita ainda que a sociedade civil mundial é um importante ator e esses desdobramentos não ficarão impunes. "As manifestações populares contra a guerra não foram irrelevantes. Elas refletirão na vida institucional dos países, principal daqueles que apoiaram o conflito." Mesmo assim, Roque alerta sobre a necessidade de se voltar a debater a reforma das instituições internacionais. "Se os EUA continuarem ignorando os clamores da comunidade internacional e do público em geral, a pergunta a ser feita é: ´qual tipo de ordem queremos reconstruir?" É preciso lembrar que a ONU não é a única instância multilateral do mundo. Mas as outras instâncias sofrerão se a mais importante delas for destruída". "Não se pode destruir a ONU sem deixar nada no lugar", prossegue o historiador. "Isso seria o prelúdio da guerra perpétua. A ilusão da força ? os EUA têm metade do poder militar do mundo ? levaria a um cenário incerto de conflitos contínuos. O que nós não podemos aceitar como normal é que EUA e Inglaterra imponham sua vontade ao mundo. Eles não podem fazer isso apenas com base em seus aliados mais próximos. A curto e médio prazo, isso pode causar muita destruição. Do ponto de vista da estratégia hegemônica deles, esse é o pior caminho." No entanto, Roque recorda que, aos poucos, a sociedade americana começa a reagir. "Um grande fenômeno é o ressurgimento do debate político nos Estados Unidos", afirma. "Esta semana, Bill Clinton manifestou-se contra Bush. Um ex-presidente como ele não abre a boca de maneira irrefletida. Ele quis dar sua posição nessa discussão e isso marca definitivamente a retomada do debate político." "É preciso apelar para os setores mais inteligentes da sociedade americana. O mundo não está somente nas mãos dos falcões", garante. Sobre a questão de os Estados Unidos terem usado a "democratização do Iraque" como uma das justificativas para a guerra, Roque lamenta o fato de o termo "democracia" ser usado para encobrir muitas coisas. "Em outras ocasiões, os EUA usaram a democracia para derrubar governos eleitos. Ninguém acha que Saddam Hussein deveria ser preservado. Ele era um ditador brutal e cruel. Essa foi a bandeira levantada pelos falcões para justificar a guerra. Certamente, eles não têm a intenção de levar a democracia ao Iraque. Os interesses americanos têm a ver com o exercício do poder econômico e militar sobre a região." Sobre a formação do governo de transição no Iraque, o cientista do Ibase acredita que os exilados precisam ter alguma participação nesse governo, assim como também precisam ser proporcionalmente representados os iraquianos que não deixaram o país. Em sua visão, o que não pode acontecer é que isso seja feito sob o critério da lente distorcida daqueles que são amigos dos Estados Unidos. "Washington não é um fiel depositário da negociação. Eles são uma parte interessada bastante problemática. Quem ainda tem alguma autoridade para conduzir esse processo é a ONU. Ela deve nomear os negociadores e definir os critérios de escolha do governo de transição. A engenharia política disso é muito complexa e o sucesso disso não está garantido. O poder deve ser devolvido aos iraquianos no prazo mais curto possível." Na opinião de Roque, a exclusão da ONU foi uma opção da Casa Branca, não um erro de cálculo. "Existe realmente uma tendência ao neocolonialismo por parte de Washington. Eles querem estabelecer no Iraque um governo títere." Será que não há uma maneira de impedir que isso aconteça? "Eu acredito que sim. Até que ponto esses outros atores (governos europeus e oposição interna americana, por exemplo) farão contrapeso ao impulso imperial dos falcões da Casa Branca é um dado a se levar em conta. Essa visão dos republicanos está escrita há 10 anos. 