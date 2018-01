Recuperação das praias de Cancún é adiada O início dos trabalhos de recuperação de praias de Cancún, o principal destino turístico no Caribe mexicano, será adiado por alguns dias porque não chegou uma draga que deve transferir a areia. As praias de Cancún foram praticamente devastadas pelo furacão Wilma em outubro passado, por isso o Governo federal destinou recursos para recuperar a areia desse balneário. O secretário de Infra-estrutura no estado de Quintana Roo, Gabriel Mendicuti Loría, disse à imprensa que a draga ainda não chegou à região e que os trabalhos que deviam ser iniciados amanhã serão adiados por alguns dias. Ele afirmou que a empresa belga Jean de Nul se comprometeu a terminar em 30 de abril a reconstrução das praias. As obras de reconstrução do litoral de Cancún terão um custo de 200 milhões de pesos (cerca de US$ 20 milhões).