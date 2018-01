Recuperada a caixa preta de avião egípcio que caiu A caixa preta do avião egípcio que caiu em 3 de janeiro, matando 148 pessoas, sendo 134 turistas franceses, foi resgatada do fundo Mar Vermelho. O resgate foi possível graças a um submarino de pequeno porte operado pela marinha francesa. A caixa preta foi levada ao Cairo para ser examinada. Ela está em boa condição e precisou apenas de um tratamento químico para retirar o sal marinho. Espera-se que os dados registrados pela caixa preta revelem a causa do acidente. O avião caiu três minutos depois de decolar. Autoridades acreditam na hipótese de acidente, e descartaram a possibilidade de um atentado terrorista.