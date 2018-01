Recuperadas caixas-pretas de avião na Turquia Em meio a destroços carbonizados, soldados turcos recuperaram as caixas-pretas de um avião de fabricação russa que ontem bateu numa montanha na Turquia, causando a morte de 75 pessoas, sendo 62 espanhóis das tropas de paz que voltavam do Afeganistão e 13 tripulantes. Enquanto isso, legistas turcos e espanhóis utilizavam etiquetas de identificação militar, alianças de casamento, roupas e registros da arcada dentária para identificar os corpos. Os soldados mortos retornavam para a Espanha depois de uma missão de quatro meses no Afeganistão quando a aeronave bateu numa montanha, em meio à densa neblina que cobria a região, próxima a um aeroporto, onde o aparelho deveria pousar, para uma escala de reabastecimento. Todas as pessoas a bordo do avião YAK-42D, de fabricação russa, morreram no acidente ocorrido em Trabzon, uma cidade portuária turca na costa do Mar Negro situada a mais de 700 quilômetros de Ancara. O ministro da Defesa da Espanha, Federico Trillo, visitou hoje o local do acidente e examinou cuidadosamente um chapéu de safári encontrado entre os destroços e que tinha gravado o nome de Antonio Novo, o comandante das forças de paz espanholas no Afeganistão.