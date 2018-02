Recuperados 45 cadáveres e 3 mísseis do Kursk Foram recuperados os cadáveres de 45 marinheiros e três mísseis do submarino nuclear Kursk, desde que a embarcação, destruída por duas explosões no ano passado, foi resgatada do fundo do mar e colocada num dique seco no norte ártico da Rússia, segundo fontes da Marinha. Os três mísseis Granit, de um total de 22 que o Kursk carregava, e cinco cadáveres, foram recuperados desde domingo à noite, informou o governo russo. Os trabalhos de recuperação dos cadáveres que estavam nos compartimentos intermediários do submarino continuavam nesta segunda-feira. Acredita-se não haver mais restos nos três compartimentos de popa, onde os sobreviventes das explosões que afundaram o Kursk permaneceram vivos por várias horas, de acordo com o porta-voz Leonid Troshin. Associated Press Foram recuperados os cadáveres de 45 marinheiros e três mísseis do submarino nuclear Kursk, desde que a embarcação, destruída por duas explosões no ano passado, foi resgatada do fundo do mar e colocada num dique seco no norte ártico da Rússia, segundo fontes da Marinha. Os três mísseis Granit, de um total de 22 que o Kursk carregava, e cinco cadáveres, foram recuperados desde domingo à noite, informou o governo russo. Os trabalhos de recuperação dos cadáveres que estavam nos compartimentos intermediários do submarino continuavam nesta segunda-feira. Acredita-se não haver mais restos nos três compartimentos de popa, onde os sobreviventes das explosões que afundaram o Kursk permaneceram vivos por várias horas, de acordo com o porta-voz Leonid Troshin.