Recuperados documentos secretos do submarino Kursk Investigadores conseguiram recuperar documentos secretos e equipamentos criptografados dos restos do submarino nuclear Kursk, informou hoje Vladimir Mulov, promotor da Frota do Norte da Rússia. De acordo com ele, os itens foram recuperados nas últimas horas de 2001. Os materiais foram entregues a especialistas, e seu conteúdo não foi revelado.