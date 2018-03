"Recusa de Israel à ONU é inaceitável", diz presidente da Comissão Européia O presidente da Comissão Européia, Romano Prodi, considerou hoje "inaceitável" a recusa por parte de Israel de receber uma missão da ONU que pretende investigar o que ocorreu no campo de refugiados de Jenin. "Se o Exército (israelense) não tem nada a esconder, não poderia haver razão para não permitir o trabalho da missão", disse Prodi numa entrevista coletiva. "Para Israel, esta missão é uma chance de mostrar ao mundo que não existe nada a ser escondido". Israel continua impedindo a chegada da equipe da ONU, alegando temer que um preconceito antiisraelense produza um relatório altamente crítico à operação militar do Estado judeu no campo de Jenin, na Cisjordânia. "A contínua recusa por parte de Israel... é inaceitável", afirmou Prodi.