Redação do jornal francês que publicou caricaturas é evacuada A redação do jornal francês France Soir, responsável por dar continuidade à polêmica das controversas charges do profeta Maomé na semana passada, teve que ser evacuada na tarde desta segunda-feira após uma ameaça de bomba. Segundo uma repórter do periódico, os escritórios do jornal foram esvaziados. Não há mais detalhes no momento.