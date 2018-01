Rede Al-Jazira enfrenta problemas junto a empresas americanas A empresa americana Akamai Technologies cancelou um contrato com a TV Al-Jazira, do Catar, para a proteção do site em inglês da emissora na internet. Foi o que informou hoje uma agência de notícias espanhola, segundo a qual a Akamai não explicou o motivo da decisão, ocorrida depois de uma série de ataques de hackers ao site. Na sexta-feira, a Al-Jazira afirmou que os portais Yahoo e America On Line se negaram a aceitar seus anúncios publicitários. A cobertura da emissora sobre a guerra no Iraque tem sido criticada nos Estados Unidos. Veja o especial :