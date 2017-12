Rede de Al-Zarqawi assume atentados no Iraque A rede do terrorista Abu Musab al-Zarqawi, supostamente o líder da Al-Qaeda no Iraque, assumiu a responsabilidade pela onda de atentados e de invasões de delegacias de polícia em todo o Iraque, que deixou cerca de 90 mortos e 320 feridos - na maioria, civis iraquianos. As delegacias tomadas por insurgentes armados foram recapturadas após duro combate. Três soldados americanos também foram mortos e pelo menos 21, feridos. Os combates mais encarniçados ocorreram na cidade de Baqouba, onde tanques e aviões foram necessários para repelir os guerrilheiros que tomaram prédios públicos e se espalharam pelas ruas, armados com lança-foguetes e armas automáticas. Já o atentado mais sangrento ocorreu em Mossul, onde pelo menos quatro carros-bomba explodiram, na Academia de Polícia, em duas delegacias e em um hospital, deixando 45 mortos. Nesta quinta-feira a coalizão que ocupa o Iraque transferiu a autoridade sobre 11 ministérios para cidadãos iraquianos. Durante a cerimônia de transferência, o premier do governo provisório, Iyad Allawi, disse que os atentados têm o objetivo de ?deter o processo democrático?, mas que a situação está sob controle. ?Não foram operações militares, apenas distúrbios conduzidos por covardes?, afirmou. A despeito das palavras do primeiro-ministro, a ferocidade dos ataques e a superioridade do armamento dos rebeldes surpreendeu a polícia iraquiana e seis parceiros americanos. No domingo, os americanos transferiram a responsabilidade pela segurança em parte de Baqouba para os iraquianos. Hoje, tanques americanos abriram fogo nas ruas da cidade.