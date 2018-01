Rede de cobrança da família do presidente operou no Brasil

Em uma das primeiras oportunidades para explicar a presença de seu nome na diretoria da offshore Fleg Tradings, criada no Panamá e com sede nas Bahamas, o presidente argentino Mauricio Macri argumentou em abril que ela tinha sido feita para a implantação no Brasil de um negócio familiar de cobrança nunca concretizado.

Este mês, os jornais Página 12 e Ambito, de linha crítica ao governo, publicaram documentos da Junta Comercial de São Paulo com evidências de que a Pague Fácil, da família Macri, operou no Brasil no início dos anos 2000. A empresa iniciou atividade em 5 de março de 2001, sob o nome de Global Collection Services do Brasil. Contou com um capital inicial de R$ 10 mil e teve domicílio na Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior 110, em São Paulo.

Seguindo a linha de uma denúncia feita pelo deputado kirchnerista Darío Martínez e recebida pelo Judiciário, as reportagens ligam a Global Collection Services do Brasil à offshore Fleg Tradings. A Justiça investiga se existe mesmo esse nexo entre as duas empresas, o que enfraqueceria a defesa do presidente argentino. O juiz encarregado do caso é Sebastián Casanello, que dia 10 ordenou que entidades financeiras argentinas detalhassem as contas bancárias de Macri e pediu informações similares a vários países, entre eles o Brasil.

O presidente da Pague Fácil foi Marcelo Antonio Temporini, que ocupou o cargo entre dezembro de 2000 e dezembro de 2003. O presidente da Fleg, que durou de 1998 a 2009, era o patriarca Francisco Macri. O presidente argentino disse que nunca teve vantagem da participação nas empresas, criadas pelo pai.

Localizado pelo Estado, Temporini, cujo pedido para depor chegou à Justiça, deu sua versão sobre o negócio dos Macris no Brasil: “Eu nunca soube da existência dessa empresa panamenha até ver os jornais Página 12 e Ambito, quando saiu publicado o assunto Panamá Papers, ligando Macri a essa empresa. Posso assegurar que essa empresa panamenha não teve ligação direta com a Pague Fácil, que funcionou até meados de 2002 e fechou por falta de investimentos para expandir a operação”. O ex-presidente da empresa acrescentou que a crise argentina impediu que se encontrassem investidores.

Na última entrevista a jornalistas estrangeiros, em 6 de maio, o presidente argentino foi questionado reiteradamente sobre contradições em sua defesa. Ele disse ter tomado a iniciativa de se apresentar à Justiça e ter informado devidamente seu patrimônio ao Fisco. Antes da eleição, no ano passado, ele apresentou uma declaração no valor de 53 milhões de pesos (R$ 13,4 milhões).