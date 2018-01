Redes de TV aberta decidem ignorar discurso de Bush Três das maiores redes de TV aberta dos EUA - ABC, CBS e NBC - decidiram não fazer a transmissão ao vivo do discurso do presidente George W. Bush sobre o Iraque, embora as redes de TV por assinatura tenham optado por interromper a programação normal para exibir a fala presidencial. Bush deve apresentar o primeiro de uma série de discursos sobre o futuro do Iraque no Army War College de Carlisle, Pensilvânia. CNN, Fox News e MSNBC transmitirão a fala ao vivo. As redes abertas demoraram a anunciar seus planos para o discurso porque o governo não requisitou formalmente o tempo de cobertura. Quando a Casa Branca pede cobertura, é incomum que haja recusa. Mas quando a decisão é deixada em aberto, cada uma das redes normalmente tende a seguir o caminho das demais. Esta segunda-feira marca uma das últimas noites do período de ?varredura? para o mês de maio, quando as taxas de audiência são usadas para determinar a tabela de anúncios.