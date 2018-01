Reeleição de prefeita causa distúrbios na França Automóveis queimados, princípios de incêndios e enfrentamentos entre grupos de jovens e a polícia. Este foi o saldo da noite de segunda-feira na cidade de Vitrolles, no sul da França, pelo segundo dia consecutivo, após a reeleição da prefeita de extrema direita Catherine Magret, no domingo. Entre 30 e 40 jovens incendiaram oito veículos e avariaram outros 16. Uma residência particular foi parcialmente incendiada. A polícia deteve alguns dos manifestantes e nove pessoas foram detidas para interrogatórios. Incidentes similares aconteceram no último Domingo, quando foi anunciada a reeleição de Magret.