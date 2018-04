''Reeleição do presidente foi golpe de Estado''

Said Laylaz sorri diante da chegada inesperada do repórter a sua casa: "Estou esperando os agentes de segurança virem me buscar." Economista e cientista político, Laylaz escreveu os discursos de campanha do candidato moderado Mir Hossein Mousavi, além de ser um crítico contumaz do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Ele define assim o que aconteceu na sexta-feira: "Isso é, de certa forma, um golpe de Estado." O que significa a prisão dos líderes oposicionistas? A Organização dos Mujaheddin da Revolução Islâmica, a Frente de Participação do Irã Islâmico e o Mosharekat (Cooperação), aos quais eles pertencem, são os únicos partidos reformistas que atuam dentro do Irã. Se forem banidos, significa que a atividade política dentro do país acabou. Teremos de pensar em outras formas. Os votos foram contados? Claro que não. As províncias deveriam contar os votos e enviar relatórios por fax para um centro de escrutínio, no qual os fiscais de todos os partidos podiam acompanhar a consolidação dos números. No dia 7, quando se deram conta de que iam perder a eleição, eles criaram uma Câmara de Aglutinação dos Votos, com apenas três membros. A contagem foi totalmente secreta. Chamo isso de cozinha, porque foi onde eles cozinharam o presidente. Esses 63% que atribuíram a Ahmadinejad pertencem na verdade a Mousavi. Isso é de certa forma um golpe. Mousavi não é exatamente um reformista, mas um moderado? Há dois meses percebi que Mousavi era reformista. O conceito é obviamente relativo. Para ser reformista, alguém tem de querer que as coisas andem para a frente. Mousavi atende a esse critério. Veja, 80% do poder está nas mãos do líder (Ali Khamenei). Não faz tanta diferença assim se o presidente é Mousavi ou Ahmadinejad. Agora, os iranianos acreditam que a atividade política acabou. A verdadeira face do país está se desnudando, por causa desse erro estúpido do governo. O que Mousavi fará? Não pode fazer mais do que já fez. A política acabou. Agora é hora da mobilização popular. Os distúrbios vão acabar. Mas a mobilização social está só começando. Como disse (o candidato reformista Mehdi) Karroubi em sua carta, "este é só o primeiro passo".