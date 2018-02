Reeleito, Santos toma posse na Colômbia

O partido de oposição Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe, distribuiu um comunicado dizendo que seus representantes no Congresso não assistiriam à posse em protesto pelo modo como Santos foi eleito e pela presença de guerrilheiros no processo eleitoral.

Outra ausência notada foi a do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que cancelou a viagem de última hora, enviando em seu lugar o ministro do Planejamento, Ricardo Menendez. A presidente brasileira, Dilma Rousseff, enviou como representante do governo o vice-presidente Michel Temer. / AFP