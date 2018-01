Reencontrado discurso histórico de Mandela Uma gravação do comovente discurso feito por Nelson Mandela em 1964, durante o julgamento que o condenou à prisão perpértua na África do Sul, durante o regime do apartheid, foi reconstituída para o 11º aniversário da libertação do líder, que viria a ser o primeiro presidente negro da nação africana. Existia uma gravação oficial do discurso de três horas, proferido por Mandela durante o Julgamento de Rivona, em 1964, nos Arquivos Nacionais da África do Sul, mas ela passou as últimas décadas esquecida. As fitas, hoje obsoletas, foram redescobertas recentemente, e transcritas a partir de equipamento oferecido pela Biblioteca Britânica. Uma versão em CD da fala de Mandela foi lançada para comemorar os onze anos da libertação do líder, ocorrida em 11 de fevereiro de 1990. ?Eu venho alimentando o ideal de uma sociedade livre e democrática?, disse Mandela durante o julgamento que o levou à prisão por mais de vinte anos. ?É um ideal que eu espero viver para ver realizado?, continua o discurso. ?Mas, se necessário, é um ideal pelo qual estou pronto a morrer?. Depois de ser solto em 1990, Mandela ajudou a pôr um fim à política de discriminação racial na África do Sul e foi eleito presidente do país.