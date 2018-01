Refém americano escapa no Iraque O refém americano Thomas Hamill foi encontrado hoje, "em boas condições de saúde", por soldados dos Estados Unidos ao sul de Tikrit depois de ter escapado do lugar onde era mantido em cativeiro, informaram fontes militares. Hamill, de 43 anos, era motorista de caminhão da empresa petrolífera Halliburton e foi seqüestrado durante o ataque ao seu comboio no dia 9 de abril. De acordo com o general Mark Kimmitt, militares americanos estavam patrulhando um duto de petróleo quando Hamill se aproximou e se identificou. "Tudo indica que ele tenha escapado de um prédio. Ele já conversou com sua família e está pronto para voltar ao trabalho", disse Kimmitt. No ataque ao comboio no dia 9, sete funcionários da Halliburton foram seqüestrados. Os corpos de quatro deles já foram encontrados.