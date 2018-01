Refém filipino é libertado no Iraque O motorista filipino Angelo dela Cruz, mantido em cativeiro por quase duas semanas no Iraque, foi libertado nesta terça-feira. ?A embaixada dos Emirados (Árabes Unidos) libertou o refém?, informou um porta-voz do Congresso Nacional Iraquiano que não quis dar mais detalhes. Os militantes que seqüestraram o motorista no último dia 7 de julho ameaçaram decapitá-lo se as Filipinas não retirassem suas tropas do Iraque. O contingente de 51 homens, que deveria permanecer no país pelo menos até 20 de agosto, antecipou a saída atendendo à reivindicação dos seqüestradores. Os últimos soldados filipinos deixaram o Iraque nesta segunda-feira. A decisão das Filipinas foi duramente criticada pelos EUA. Também nesta segunda, o governo iraquiano declarou que a atitude estimulará os terroristas a promoverem outros seqüestros.