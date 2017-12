Refém foi decapitado, dizem seqüestradores Os guerrilheiros islâmicos do grupo Abu Sayyaf, que mantém cerca de 30 reféns no sul das Filipinas, garantiram hoje que decapitaram um dos cativos, o norte-americano Guillermo Sobero. O porta-voz do grupo, Abu Sabaya, disse em entrevista telefônica concedida à rádio local RMN: "Executamos Guillermo Sobero como presente ao país em seu dia de independência", comemorado em 12 de junho. Os militares filipinos não confirmaram nem desmentiram a informação. Sobero, de 48 anos, nasceu em Corona, Califórnia, e é um dos três norte-americanos mantidos pelos rebeldes junto a um grupo de filipinos. O seqüestro ocorreu em 27 de maio, numa localidade turística do arquipélago.