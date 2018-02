Refém italiano pede ajuda a Berlusconi em vídeo O grupo terrorista Al Qaeda no Magrebe Islâmico divulgou hoje uma gravação do refém italiano Sergio Cicala, sequestrado em dezembro do ano passado no Mali junto a sua esposa , Filomene Kabouree, na qual exorta à "generosidade de Berlusconi" para salvar sua vida e a de sua mulher.